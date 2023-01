«J'ai récemment été envahie d'envie face au succès de mes amis, une émotion dont j'ai honte»

Temps de lecture: 4 min

Chère Mardi Noir,

J'ai récemment traversé un état assez désagréable et franchement honteux, celui d'être peinée, voire «bouleversée» par le succès de mes amis. Ça m'est venu comme un électrochoc: «Et moi, mais qu'est-ce que j'ai foutu pendant dix ans?»

Je me savais sarcastique par rapport à l'ambition de «celles et ceux dont les dents rayent le parquet», mais me voilà envahie d'envie. Inexcusable, inexplicable, une émotion poisseuse qui me colle à la peau et dont j'ai honte. Et merde, c'est quoi l'étape suivante: l'aigreur?!

Et comme pour se moquer de moi, la quarantaine approchant, la «vie» me fusille de bonnes nouvelles: un tel est arrivé à bon port, en prenant le train que j'ai raté; un autre est en bon chemin... et moi, j'hésite encore sur le quai...

J'essaie de théoriser ce qui serait le succès et de relativiser, mais rien n'y fait.

Enfant, ayant baigné dans le mythe de Mozart et Salieri, je souffre à l'idée de m'y coller encore.

Anonyme

Chère Anonyme,

Une fois n'est pas coutume, j'aimerais souligner la fin de votre mail: qu'entendez-vous par «avoir baigné dans le mythe de Mozart et Salieri»? Ce n'est pas très courant comme exemple. Et vous dites «souffrir à l'idée de vous y coller encore». Mais, vous coller à quoi, précisément?

Pour ceux qui ignoreraient qui est Salieri, c'est un compositeur contemporain de Mozart, de quelques années son aîné. Comme on le sait tous aujourd'hui, Mozart est un génie; plus rares sont ceux qui connaissent Salieri. Pourtant, à son époque, c'était un musicien incontournable, le professeur de Beethoven, Liszt et Schubert. Dans un moment de folie, Salieri aurait dit avoir empoisonné Mozart et cette thèse de la rivalité et de la jalousie a été reprise de nombreuses fois dans des pièces de théâtre et des films.

Or, il ne s'agirait que d'un pur fantasme –d'autant que Salieri avait beaucoup plus de succès de son vivant que le jeune Amadeus. Seulement, la postérité de Mozart a tendance à renforcer ce mythe, comme si Salieri avait vu le talent à venir et s'en était débarrassé.

Un dilemme s'offre à vous: vous êtes ce Salieri mythique et votre aigreur confine à une soif de meurtre, ou vous êtes Mozart et votre réussite risque de générer une jalousie meurtrière. Avec de telles menaces, il y a de quoi rester paralysée sur le quai et ne monter dans aucun train!

Ce qui, la plupart du temps, nous

fait souffrir dans l'envie, ce n'est pas l'objet que l'autre possède, mais

l'image de satisfaction que semble

lui procurer cet objet.

Et puis, vous parlez aussi d'«envie». «Envie», soit invidia en latin, qui est également le nom de la déesse de la jalousie dans la mythologie romaine et qui est dérivé d'invidere, «regarder d'un œil malveillant», «jalouser». Le philosophe et théologien Augustin d'Hippone (saint Augustin) rapporte lui aussi une situation d'envie dans ses écrits: «J'ai vu de mes yeux et bien observé un tout-petit en proie à la jalousie. Il ne parlait pas encore et il ne pouvait sans pâlir arrêter son regard au spectacle amer de son frère de lait.»

La scène fait référence à un nourrisson abreuvé au sein de sa mère et à un aîné qui fixe ce tableau d'une complétude parfaite. Parce qu'il s'agit de cela, de complétude, d'une image unitaire qui illusionne l'envieux d'une vie sans manque. Ce qui, la plupart du temps, nous fait souffrir dans l'envie, ce n'est pas l'objet que l'autre possède, mais l'image de satisfaction que semble lui procurer cet objet. En d'autres termes, ce n'est pas la mère ou le sein que veut l'enfant, mais l'illusoire bonheur perdu de ne faire plus qu'un avec l'objet.

J'ai un exemple qui me vient chez les tout-petits. Il arrive qu'un bébé en observe un autre s'amuser ou fusionner avec un jouet, une peluche ou que sais-je, et qu'il lui arrache alors des mains. Mais une fois qu'il l'a entre ses doigts, il s'aperçoit que rien ne se passe pour lui et l'abandonne très rapidement dans un coin. Ou, quand ils sont plus grands, il nargue l'autre enfant, se moquant de lui avoir pris son Précieux. Le plaisir est plutôt celui d'avoir coupé l'autre de sa satisfaction.

L'envie est donc le spectacle d'une complétude. Elle nous fige sur place, car nous ne sommes plus des bébés, nous ne courrons plus vers l'autre pour lui ôter ce qui le rend heureux. Vous avez raison, c'est insupportable et ça donne des envies de meurtre (ne faites pas ça, c'est interdit, c'est très mal et ça ne résoudra rien, d'autres images de gens heureux viendront les remplacer, c'est sans fin et on finit tout seul). En fait, c'est plutôt une envie de détruire cette image, parce qu'elle nous renvoie à ce qui nous structure fondamentalement: le manque.

Et en effet, ce satané manque nous cause tout un tas de problèmes bien pénibles. C'est jamais assez, c'est jamais comme il faut, rien ne s'adapte parfaitement à nos besoins, nos désirs que, de surcroît, nous sommes souvent bien incapables de définir donc forcément, tout tombe toujours à côté. Alors oui, il y a une forme de facilité à se tourner vers des images de personnes semblant comblées. Cela entretient l'idée que c'est possible.

Pourtant c'est bien le manque qui cause aussi nos désirs. J'en reviens comme souvent au même point, le manque est le poison et le remède. Salieri, c'est nous tous devant le spectacle de Mozart et son piano, devant cette unicité fascinante qui nous fait vite oublier qu'Amadeus croulait sous les dettes et la maladie, qu'il est mort prématurément et a été enterré dans une fosse commune.

Vous avez l'intuition que votre problème se joue sur une scène mythologique de meurtre. D'ailleurs, dites-vous, «la vie [vous] fusille». Évitez les balles et courez voir un psy, si ce n'est déjà fait. Et posez-vous cette question: de quel meurtre s'agit-il? En d'autres termes: de quelle perte?