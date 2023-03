«J'ai l'impression de m'être annulée pour mon conjoint et cela surgit dans nos disputes»

Temps de lecture: 4 min

Chaque jeudi, dans Ça tourne pas rond, Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, répond aux questions que vous lui posez. Quelles que soient vos interrogations, dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, écrivez à [email protected], tous vos mails seront lus. Et chaque mardi, retrouvez le podcast sur Slate Audio.

Chère Mardi Noir,

Je me questionne sur ce que je joue dans mon couple et ce qui fait que nous nous disputons sans cesse. Je viens de passer mes 25 ans et je suis en couple depuis près de deux ans. J'ai déménagé pour rejoindre mon conjoint dans la ville où il réside. J'ai laissé derrière moi mes amis, des habitudes, des repères…

Je l'ai fait par amour, par impatience de la vie à deux, aussi à cause de l'insupportabilité que la distance représentait à ce moment-là. Mais aujourd'hui j'ai l'impression de m'être annulée pour lui… Et j'ai l'impression que cette rancœur surgit sans cesse en arrière-plan dans nos disputes. Pourtant je l'ai voulu, du moins j'ai pensé le vouloir!



Maya

Chère Maya,

Dans votre e-mail, il y avait un post-scriptum que vous ne vouliez pas que l'on publie, mais qui était destiné à m'orienter dans ma réponse. Je vois, à mon avis, précisément la partie de ce P.-S. que vous souhaitez garder pour vous et je ne la mentionnerai ni ne l'utiliserai. Seulement vous y ajoutez une petite phrase qui résonne avec la première partie de votre courrier. Comme cet ajout est plutôt classique et concerne beaucoup de monde, je me permets de vous citer de mémoire. Vous dites avoir espéré la fusion pleine et entière avec votre partenaire. Ce qui est, au fond, la synthèse de ce que vous écrivez en premier lieu.

Je ne vous connais ni vous ni votre compagnon. Votre mail date de quelques mois. J'y avais prêté attention mais ne savais pas quoi vous répondre. Manquant d'éléments, je craignais de vous renvoyer des phrases toutes faites, assez banales, qui n'allaient pas forcément vous aider à y voir plus clair. Et récemment, un couple de mon entourage a fait une sacrée découverte et je me suis dit que j'allais utiliser votre demande pour en parler ici.

Depuis un an, ils se disputent fréquemment, au-delà de ce qui est supportable. Ça les met en crise régulière. Je ne suis pas leur psy, la femme du couple est ma meilleure amie. D'ailleurs, elle est psy elle aussi. Comme quoi, on peut avoir pas mal de clés, ça n'empêche pas les remous. À un moment, je me suis dit: après tout, il y a des couples qui fonctionnent ainsi, par des disputes répétées, comme une forme de langage commun. Mais pour eux, ce n'était pas tant ça. Et dans votre courrier, j'ai le sentiment que ce n'est pas votre cas non plus. La dispute revient encore et toujours. Mais elle ne construit pas le couple, elle vient plutôt signifier autre chose.

Bref, je reviens à mon couple d'amis. Au bout d'un moment, j'ai fini par penser qu'ils allaient peut-être devoir se séparer. Ce couple que j'ai connu en un bloc, pas tellement dans la fusion à proprement parler, mais fait de la même pierre, commençait à se fissurer. L'idée de leur rupture me peinait, je sentais bien mon amie non pas l'envisager, ni même la craindre. Mais elle l'évoquait avec presque de l'étonnement. Un peu comme ça: «On va quand même pas devoir se séparer?»

Peut-être que vous pouvez réfléchir à comment annuler un dixième, un centième ou même ne serait-ce qu'un millième de cette relation pour la maintenir viable et joyeuse.

Eh bien si. Pas par LA grande séparation, mais par des petites séparations. C'est une sacrée trouvaille qui me semble maintenant évidente. Mais quand on a la tête dans le guidon, ce n'est pas toujours aisé d'inventer des solutions. Mon amie m'a dit cette chose précieuse: à savoir que lorsqu'elle se dispute avec son mec, ça l'angoisse, elle lui court après, elle veut boucher tous les trous du désaccord, même quand il a un comportement inadmissible, c'est d'abord pour lui et pour son couple qu'elle est préoccupée. On retrouve ici la fusion que vous évoquiez et l'annulation de votre être qui rejaillit dans les disputes. D'autant que pour vous, il y a eu ce mouvement réel de rapprochement pour le rejoindre.

L'autre jour, après une énième dispute particulièrement sérieuse, mon amie a pu me dire ceci: il est temps que j'apprenne à couper dans ces moments-là. Cela paraît sensé, raisonnable et on pourrait même se dire: génial, tout ça pour ça, merci t'avais pas capté ça avant. Sauf qu'on le sait, les recettes ne fonctionnent pas si les protagonistes qui les préparent ne comprennent pas ce qu'ils jouent dans leur tambouille. D'ailleurs, c'est votre première phrase: «Je me questionne sur ce que je joue dans mon couple.» Mon amie vient de saisir que si elle s'accrochait comme ça à son mec dans les disputes, c'était parce que ça signifiait son amour pour lui.

L'idée de lâcher l'affaire, de couper, de se séparer –juste un peu en somme– signait pour elle que ça y est, c'était fini. Comme si son amour ne pouvait s'exprimer qu'à travers ce totalitarisme passionnel. Passer à autre chose dans ces moments lui faisait craindre qu'elle ne l'aimait plus. Sauf que les disputes empirent. Elles viennent hurler aux deux partenaires: trouvez une solution, bordel! Ou bien: la prochaine fois on fera encore plus fort!



Alors, je ne sais pas ce que vous jouez dans ces disputes Maya, j'espère que cette petite histoire de couple vous permettra de vous éclairer un peu. Vous avez le sentiment de vous être annulée par amour pour cette relation. Peut-être que vous pouvez désormais réfléchir à comment annuler un dixième, un centième ou même ne serait-ce qu'un millième de cette relation pour la maintenir viable et joyeuse, et ainsi récupérer un peu de vous!