Temps de lecture: 5 min

Chère Mardi Noir,

Je regardais vos vidéos et maintenant j'écoute vos nouveaux podcasts Slate. Au cas où vous avez besoin d'inspiration pour un prochain thème... Voici mon questionnement.

J'ai le sentiment d'avoir du mal à me connecter à mon désir. Mes envies changent vite. J'ai de l'intérêt (mais peu de connaissances pointues) pour beaucoup de domaines... sans que jamais ça ne devienne une passion qui prend toute la place et me comble. Mon désir n'est pas non plus très vif. Ces multiples intérêts l'excitent mais restent interchangeables.

En fait, aucun domaine, aucun modèle de vie dans le monde réel ne m'excite «réellement». Parfois, j'ai une sorte d'espoir, je me dis que j'ai peut-être trouvé une voie professionnelle ou un projet passionnant. Un mode de vie génial. Puis je me dis: «Mouais, au fond, à quoi bon?»

Pourtant, j'aime danser, sentir le soleil et le vent, dessiner, faire du sport, jouer, jouir, manger... comme tout le monde? Cela me procure du plaisir sur le moment, bien sûr. Je ne pense pas être en dépression même si parfois, je ressens beaucoup de tristesse ou de lassitude.

Au quotidien, l'angoisse revient tout le temps: la peur de passer à côté des choses, de ne pas trouver le truc. J'ai la sensation de m'éteindre, alors que je peux quand même rire et plaisanter sincèrement à d'autres moments. C'est bizarre comme sensation.

Quand j'étais jeune, je rêvais beaucoup de mondes merveilleux. Le sens de l'existence était clair: faire des choses extraordinaires. J'avais beaucoup de héros et d'héroïnes. Je lisais beaucoup. À l'adolescence, ma mère m'a dit de redescendre sur terre, que les auteurs que j'aimais n'étaient pas de vraies plumes avec un vrai talent littéraire. Peu importe, même si je me replonge dans l'extraordinaire, cela reste factice. Je n'ai pas d'inventivité. Je n'ai plus mes yeux ni mon désir d'enfant. Ou alors, c'est enterré... Peut-être que c'est lui qui me tourmente.

Je me sens tiraillée entre l'énergie d'un tigre qui ne demande qu'à jaillir (hum hum) et l'énergie d'une moule apathique.

Maintenant, on vieillit. J'ai 30 ans, deux diplômes qui m'inspirent mais sans «plus». Le boulot c'est parfois cool, parfois chiant. Les pressions financière et écologique sont là... Le principe de réalité est là. Implacable. Un mur immense. Un sentiment de vanité profond. D'impuissance. Et pis, de voir plein de gens avancer, aller «normalement», galérer aussi, mais pas toujours à cause des mêmes questionnements... Je me sens comme un gamin qui n'arrive pas à accepter la réalité et à trouver son compte.

Ma psy ne m'a jamais fait le coup de «il faut grandir». Mais bon, c'est un peu ça qu'il faudrait?

Ou juste faire les choses plutôt que les penser. Mais comment faire sans avoir la conviction que c'est ce qu'il faut faire... À chaque fois j'entame des choses et ça «retombe» comme un soufflet. C'est trop fadasse.

Décidément, beaucoup de métaphores dans cet e-mail...

Merci!

Lisa

Chère Lisa,

J'ai choisi votre message car il résonne avec quelques autres que je reçois fréquemment. Ces notions d'impuissance, de vanité, d'«à quoi bon». Comme l'expression contemporaine d'un certain Malaise dans la civilisation. C'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage de Freud publié en 1930, dix ans après cet autre écrit majeur de son œuvre: Au-delà du principe de plaisir. Votre récit donne à entendre que ces deux textes fondamentaux ont toujours une actualité.

En 1920, quelque temps après la fin de la Première Guerre mondiale, Freud fait cette découverte étrange: la pulsion ne serait pas seulement une activité vitale, sexuelle, tournée vers l'autre et la conservation de l'espèce. Elle aurait, selon lui, son pendant mortifère, une pulsion de mort. D'aucuns penseraient que cet oxymore n'a aucun sens: comment peut-on accoler un terme si vivant à son opposé le plus strict, un «sans-vie», une inertie, quelque chose donc qui œuvre à entraver toute action? Et pourtant Freud en est convaincu, nous y sommes tous exposés. Historiquement, c'est d'autant plus manifeste: les populations sont abattues par la guerre qui s'achève et l'horizon qui s'installe dans les années 1920-1930 n'a rien d'enviable.

Sans désingulariser votre propos, je dirais qu'en effet, l'être humain a affaire au malaise, à l'insatisfaction, voire que ce malaise est même constitutif de sa condition. Mais vous dites, avec vos mots, plusieurs choses très justes. Déjà, vous faites le constat, encore une fois, très humain, d'une incapacité à être comblée. Rien ne vous comble, rien ne vient boucher les trous du manque, rien n'a la saveur de l'unité parfaite et absolue visée, et qui nous est narrée dans certains romans ou films.

C'est parce qu'il y a insatisfaction qu'il y a du désir.

En parlant de ces fables et pour prendre en exemple les contes ou les comédies romantiques (vous ne les mentionnez pas mais leur modèle est paradigmatique de ce qui nous dupe), il est amusant de noter que la quête est toujours semée d'embûches, atteindre l'objectif n'est jamais certain, c'est d'ailleurs ce qui permet de raconter l'histoire, et la fin s'achève par une résolution, «ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants», ou pour les livres des super-héros, «le méchant est tué et le calme revient sur la ville», ou encore, quand ça se termine mal dans la version originale, la petite sirène est retournée à l'océan à l'état d'écume. Dans tous les cas, que la fin soit positive ou négative, selon notre point de vue, elle est un retour ou un aboutissement, une situation sans vague, apaisée, sans aspérités, sans manques, sans désirs, c'est une sorte de pulsion de mort.

La psychanalyse a rompu avec l'idée qu'il y avait de l'Un, un grand tout, une complémentarité, un objet à chercher qui s'emboîte parfaitement dans la cavité de notre manque. La discipline a plutôt ouvert les yeux sur le fait que c'est parce qu'il y a insatisfaction qu'il y a du désir. L'objet perdu n'est plus ce que nous devons retrouver, il est perdu pour toujours, il est même perdu d'emblée et c'est ce qui nous permet de désirer.

Donc chère Lisa, en effet, quand vous êtes à l'état de «moule apathique», dans son jus persillé, sur votre canapé, le désir n'a que peu de chances d'émerger. Et quand c'est le cas, il faudrait qu'il soit spectaculaire, «un tigre qui jaillit», un idéal passionnant, et vous êtes donc déçue qu'il ne remplisse pas tous ces critères. Peut-être va-t-il falloir envisager d'être une moule tigrée ou un tigre un peu fatigué.

Je ne sais pas si votre problème se résume à «il faut grandir», même si j'entends ce que vous dites par là. Or, s'il s'agit de grandir du côté de la pure résignation, c'est peut-être dommage. M'est avis qu'il y a quelque chose à explorer du côté de ce vent et de ce soleil qui vous caressent la peau, du côté du fantasme qui n'a pas besoin d'être raccord avec le principe de réalité. Bricoler quelque chose qui vous appartient pour supporter ce malaise. On en est tous là, plus ou moins.