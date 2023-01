«J'ai confiance en ma psy mais je suis gênée par l'écart socioculturel entre nous»

Temps de lecture: 3 min

Chère Mardi Noir,

Je suis en analyse depuis quelques mois, j'ai confiance en ma psy mais je suis régulièrement gênée par l'écart socioculturel entre nous. Elle, (très) vraisemblablement issue d'un milieu bourgeois et intellectuel, et moi, issue d'un milieu rural peu éclairé.

Parfois c'est un détail et, quelquefois, je crains que ce soit un gouffre. Parle-t-on vraiment le même langage? L'empathie de l'analyste suffirait-elle à jeter un pont par-delà les inégalités culturelles et sociales? Comment faire véritablement alliance malgré la différence de classe?

Je suppose que je devrais lui en parler mais ça me paraît difficile.

Merci pour votre travail!

Noémie

Chère Noémie,

Votre question est intéressante. Elle me donne envie de vous répondre en parlant du concept d'imaginaire chez Lacan. Pour ce psychanalyste, l'imaginaire vient de l'image, c'est-à-dire de ce rapport d'illusion entre deux «moi». Ici, un «moi» rural et peu éclairé pour vous (même si vous me semblez être bien plus que cela) et un «moi» bourgeois de votre analyste (que vous supposez, sans doute à raison, mais en ne voyant que la surface des choses –qui vous dit qu'elle ne regarde pas en mode premier degré «Les Anges de la téléréalité»?).

C'est tout à fait classique que s'invite ce lien d'illusion dans l'analyse, même si, évidemment, le but de la cure est bien de laisser ce lien au second plan et de s'intéresser plutôt à ce qui vous amène à réfléchir sur vous. Parfois, ce lien imaginaire prend le dessus et entrave le travail mais je n'ai pas l'impression que ce soit tout à fait votre cas. Vous interrogez cette sensation et elle vous parasite un peu, mais vous avez aussi l'intuition que votre analyse se joue sur une autre scène que celle-ci.

Imaginons maintenant –car oui, tout ça au fond est bien de l'ordre de l'imaginaire– qu'un bourgeois vienne consulter votre psychanalyste bourgeoise. Pensez-vous que le travail pour lui sera plus aisé, qu'ils vont se comprendre et se taper dans la main? Déjà, ce serait très mauvais signe: votre psychanalyste n'est pas là pour vous comprendre. Comme dirait Lacan, «gardez-vous de comprendre»! Son rôle est de vous entendre d'une façon singulière, de rebondir sur les mots que vous prononcez. Je dirais même que si la compréhension s'invite trop dans l'analyse, ça la met à mal.

À côté de ces signaux superficiels, je n'ai jamais senti chez elle la moindre orientation morale dans le travail que j'effectuais.

En revanche, oui, très souvent on choisit son ou sa psy en fonction de critères imaginaires. Ils peuvent même aider à établir un transfert positif, c'est-à-dire une façon de faire confiance et d'aimer sa personne à partir de points fantasmés; ça permet de projeter des idées agréables et de s'identifier à un idéal. Cependant, si cet idéal devient tyrannique, en effet, cela devient persécutant.

L'expérience de la cure, c'est aussi une expérience de l'altérité. J'avais déjà évoqué le fait que ma psychanalyste avait écrit un article dans l'entre-deux-tours de 2017 pour fustiger Mélenchon. Non pas que je sois méga fan de cet homme, mais d'un coup d'un seul je l'imaginais voter des deux mains, sourire aux lèvres, béate, pour Emmanuel Macron. Je ne la voyais plus faire barrage à l'extrême droite mais se soumettre extasiée au libéralisme débridé. Tout comme vous, lui en parler me paraissait délicat et je ne l'ai d'ailleurs pas fait. Parce que quoi? À part faire la conversation et que ça vire en café du commerce, il n'y avait pas d'intérêt à en faire mention.

J'ai pris le parti de mettre cette information de côté, celle-ci et ses boots Chanel qui m'hypnotisaient parfois. Parce qu'à côté de ces signaux superficiels, je n'ai jamais senti chez elle la moindre orientation morale dans le travail que j'effectuais. Jamais elle n'a sous-entendu que je devais répondre à des règles imaginaires tributaires d'une classe ou d'une catégorie de personnes. J'ai accompli ma trajectoire, avec mes réflexions, mes termes, j'ai pu les articuler à mon histoire, déblayer ce qui m'encombrait au plus haut point sans me conformer ou aspirer à ce que je saisissais d'elle.

C'est ça qui compte, et c'est la question que vous devez vous poser: sa classe bourgeoise vient-elle s'immiscer au-delà de ce que vous percevez?