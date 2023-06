«Comment devenir psychanalyste?»

Temps de lecture: 3 min

Chaque jeudi, dans Ça tourne pas rond, Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, répond aux questions que vous lui posez. Quelles que soient vos interrogations, dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, écrivez à [email protected], tous vos mails seront lus. Et chaque mardi, retrouvez le podcast sur Slate Audio.

Chère Mardi Noir,

Je m'interroge: comment devenons-nous psychanalyste? Le passage par l'analyse est obligatoire mais comment cela est-il «vérifié»?

Merci d'avance pour votre retour,

Mathilde

Chère Mathilde,

Merci pour cette question qui clôture en beauté cette saison.

En effet, la psychanalyse n'est pas soumise à un diplôme. C'est une orientation clinique qui fait l'hypothèse de l'inconscient. Alors qui décide qui est psychanalyste et qui ne l'est pas? Encore une fois, je vais citer Lacan et sa fameuse phrase teintée de provocation: «L'analyste ne s'autorise que de lui-même.» On pourrait l'entendre du côté «je décide tout seul d'être analyste, allez tous vous faire voir» mais c'est un peu plus subtil que ça.

Il faut plutôt l'envisager du côté d'une autorisation à devenir analyste parce qu'on a, comme vous le soulignez, suivi une analyse soi-même, et qu'on en a tiré un analysé, un produit donc, qu'on peut mettre en mots. Partant de là, de cet analysé propre à l'analyste qu'il a obtenu dans sa cure, il s'autorise alors à le devenir lui-même. M'est avis que l'analyste doit, pour s'autoriser à fonctionner comme analyste, avoir fait l'expérience de l'impact des mots sur son corps, repéré la jouissance qui est la sienne, traversé son fantasme en long, en large et en travers, l'avoir éprouvé, analysé, parlé, s'en être même fait l'objet par moments, et avoir été en mesure d'en tirer un savoir.

Comment vérifier cela? Comment être sûr que l'analyste s'autorise de son analyse et non de sa jouissance non reconnue comme telle, de sa charlatanerie, de ses mensonges ou de sa conviction à être quelqu'un de bien?

Lacan avait pour cela instauré le système de la passe. Avant d'y venir, rappelons que nous sommes à une époque où pour être psychanalyste, il n'y avait nul besoin d'être diplômé en psychologie clinique ou en psychiatrie. D'un certain point de vue, c'est toujours possible aujourd'hui, mais alors, je vous invite à bien vérifier que celui ou celle qui se dit analyste sans avoir suivi un parcours universitaire (celui-ci ne fait pas de vous un analyste mais garantit au moins que des stages ont été faits et qu'un enseignement a été prodigué) soit alors reconnu par une école psychanalytique, c'est-à-dire qu'il apparaisse dans l'annuaire de cette institution (encore une fois, ça ne dira rien de son talent, il peut même y avoir des loupés, cependant c'est une première étape de filtre pour s'éviter la rencontre avec un psychanalyste qui n'aurait ni diplôme ni validation de ses pairs).

Donc un psychanalyste digne de ce nom va jusqu'à la passe. Je ne suis, pour ma part, pas tout à fait psychanalyste, je suis une psychologue clinicienne d'orientation psychanalytique, qui met sa pratique au contrôle d'une supervision, qui suit des formations continues à l'hôpital sous l'autorité de psychanalystes reconnus comme tels, qui a témoigné de son parcours sur internet... Oui, tout ceci je le fais, mais je ne suis pas allée pour l'instant jusqu'à la passe. Celle-ci se déroule ainsi: l'analyste rend compte de ses années d'analyse, en établit un savoir singulier qui peut se transmettre, et il fait vérifier par d'autres, passés par là, la production de sa cure. Une fois cette procédure validée, il est recensé comme analyste de l'école auprès de laquelle il s'est engagé.

Je vous raconte tout ça, mais ce que je dis ne vaut que pour l'École de la cause freudienne, fondée par Lacan, celle que je fréquente, celle que je connais. D'aucuns diraient: «Tout ça, c'est de bien belles conneries sectaires.» Et honnêtement, oui, par certains aspects. Rien ne permet de vérifier que tel praticien est légitime ou éthique, si ce n'est le hasard, le bon sens, l'intuition, l'expérience.

Dans d'autres domaines, j'ai pu vérifier que tel médecin, gynéco, ORL avait fait médecine et pourtant, ça n'empêche pas de très mal tomber. Bon eh bien pour les psychanalystes et les psychologues, c'est pareil: il vaut mieux aller voir quelqu'un de diplômé et/ou de reconnu dans le milieu, vérifier si des bribes de son parcours sont accessibles dans des revues, des productions, des articles. Ça permet de réduire les risques. Pour autant, si vous avez le sentiment que cette personne est à côté de la plaque, dit des choses hors de propos, qu'il n'y a pas de possibilité de clarifier les points de désaccords avec elle, c'est peut-être le signe qu'il faut aller voir ailleurs!