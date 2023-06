Temps de lecture: 5 min

Chère Mardi Noir,

Je viens de me faire copieusement hurler dessus par mon ado parce que je n'entendais pas sa réponse alors que je l'appelais pour venir manger des pancakes. Je me suis énervée, extrêmement irritée par le fait qu'on puisse traiter avec autant de mépris une personne qui passe autant de temps à s'occuper de son bien-être.

Elle va revenir vers moi honteuse et pleine d'amour. Je vais me dire au fond de moi, ton amour, tu le sors quand ça t'arrange, mais s'il était réel tu ne me parlerais pas aussi mal (inutile de préciser que j'ai exactement le même problème avec son père).

Ma question est: ai-je tort de mélanger l'amour et le respect? Peut-on mépriser quelqu'un qu'on aime? Que l'amour puisse évoluer du tout au tout sur un temps long, je comprends, mais qu'il change dans la même journée me laisse vraiment perplexe et m'empêche d'y adhérer complément. Que pense la psychologie de l'amour? Je sens que la réponse va pas me plaire et que vous allez déboulonner la notion d'amour et expliquer qu'il charrie son lot de merde… Suis-je vraiment puérile d'avoir envie qu'il existe quelque chose de beau et de pur qui puisse relier les êtres humains entre eux et avec le monde? Est-ce normal que des pancakes me fassent autant m'interroger? Faut-il que je me mette à croire en Dieu? Fait chier, merde…

Élodie (44 ans) qui cherche des réponses existentielles en attendant la fin de l'essorage de sa machine à laver.

Chère Élodie,

Déjà, merci pour cette merveilleuse tranche de vie. Je me suis laissée à rêver d'un film français qui s'intitulerait «De l'amour et des pancakes», avec Karin Viard dans le rôle-titre.

Au fond, votre interrogation épingle la notion de dette infinie entre la mère et son enfant. Une dette jamais complètement avouée, quasi indicible, qui fait ici retour dans les pancakes. Nourriture sucrée, nourriture sacrée (drôle que vous parliez de Dieu, en dernier recours)? Nourriture qui fait lien, qui fait du bien et pourtant dédaignée par cette adolescente qui vous hurle dessus.

Je ne sais pas s'il faut absolument ici entrer dans la dialectique du respect et de l'amour. Mais parlons de l'un et de l'autre si vous le voulez bien.

Le respect, c'est la considération, l'égard qu'on porte à quelqu'un, c'est aussi «tenir en respect», soumettre. On respecte un contrat, on l'honore. Or, dans le cas d'un parent vis-à-vis de son enfant, c'est plutôt un contrat à sens unique, le parent s'engage à satisfaire matériellement et affectivement les besoins de son enfant. L'enfant, lui, n'est pas tenu d'un tel contrat, il n'a pas choisi d'être là, il a même l'obligation, pour sa survie, de s'émanciper de cette aliénation (pourtant nécessaire, vitale, dans les débuts de sa vie et c'est bien ce qui complexifie l'affaire). Bref, tout ça pour dire qu'on peut respecter beaucoup de gens sans les aimer pour autant.

L'amour maintenant, et d'autant plus ici, l'amour entre une mère et sa fille. Je sais que la psychanalyse n'a pas toujours bonne presse, et qu'on fait peser une charge monstrueuse sur les mères. Loin de moi l'envie d'en ajouter une couche. Seulement, repérer la spécificité de cet amour, reconnaître son caractère sauvage, ça soulage. Vous dites que votre ado vous crie dessus parce que vous n'avez pas entendu sa réponse à votre offre d'amour (les pancakes) et qu'ensuite elle s'en voudra et viendra avec des mots tendres. L'adolescence est un moment très particulier. C'est à la fois une période où les jeunes s'identifient à d'autres figures que les parents, ils découvrent qu'il existe des sources extérieures d'intérêt, ils aspirent à explorer de nouvelles possibilités et dans le même temps, ils ne sont pas complètement sortis de l'enfance. Il n'est pas rare que leurs sentiments à l'égard de leurs parents oscillent entre amour, peur de les perdre et détestation de se retrouver prisonnier dans le giron du foyer.

J'en viens au point le plus sensible: l'émergence de la puberté. L'apparition de caractères sexuels fonctionnels. Fonctionnels pour qui? Pour tous les autres hors famille. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que vos pancakes équivalent à une proposition sexuelle. Mais au niveau inconscient, tout ce qui rapproche un parent de son enfant dans cette période si singulière de la puberté peut générer des conflits, des sautes d'humeur, une défense que même l'adolescent ne comprend pas comme telle. La seule chose manifeste qu'on peut observer, c'est que crier sur quelqu'un, c'est tout de même le mettre à distance. S'ensuit probablement de la culpabilité et une crainte de perdre cet amour, d'où le rapprochement qui s'ensuit.

J'ai envie de vous raconter une petite anecdote personnelle. J'étais déjà adulte, et déjà en analyse quand c'est arrivé mais je pourrais dire que c'était une phase adolescente de ma vie, parce que pendant mes années collège/lycée, j'étais encore assez collée à ma mère, sans conflit apparent. Donc une fois adulte et dans la continuité de ce collage, ma mère, qui habitait désormais à 800 kilomètres de chez moi, venait régulièrement en séjour à Paris et elle dormait dans mon appartement. Je n'ai pas de canapé-lit, et donc nous dormions ensemble. Au bout de quelques fois, ça a commencé à vraiment me peser, j'ai essayé de le lui expliquer, elle n'entendait pas, c'était plus simple d'être chez moi. Et puis un jour, comme je n'en pouvais plus, je lui ai crié dessus et j'ai été assez loin dans mes propos pour l'effrayer, j'ai dit: quand tu es dans mon lit, ça m'excite. Comme ma mère n'est pas complètement dingue et toxique, elle a pris peur et a toujours, depuis ce moment-là, séjourné chez ses amis à Paris, appartement dans lequel elle disposait en plus de sa propre chambre.

Ce n'est pas simple, ces temps de séparation des corps, des psychismes des uns et des autres, d'une mère et de sa fille. J'adore l'idée qu'ironiquement vous convoquiez Dieu en conclusion de cet e-mail. Comme si vous aviez l'intuition qu'il fallait peut-être vous tourner vers l'ailleurs, vers autre chose que la satisfaction perpétuelle à l'égard de votre fille qui commence à vous le reprocher. Alors, ce n'est peut-être pas vers Dieu, mais il y a bien un «aller vers» qui commence à vous titiller.

Et enfin, pour ce qui est du respect et de l'amour qui serait pour vous corrélés, il y a certainement quelque chose à interroger de votre côté, quelque chose que je ne peux commenter, puisqu'il me manque l'articulation personnelle que vous faites de ces deux notions. Mais si vous les faites dialoguer, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison qu'il vous faut mettre au travail, pour que vous y voyiez un peu plus clair.