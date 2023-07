Au Bangladesh, l'éducation des filles passe par la lutte contre le mariage précoce

District de Bagerhat, baie du Bengale (Bangladesh).

Les quelques habitants du village encore dehors accélèrent le pas pour se réfugier dans les cahutes. Le ciel noircit, une pluie torrentielle s'annonce. Des dizaines de jeunes filles courent pourtant dans l'autre sens, en direction d'un hall. Trois femmes y accrochent une banderole: «The right to be a girl» («Le droit d'être une fille»). Carnet de notes en main, Prapty s'assoit près de ses amies. «C'est ici que j'ai appris que l'on n'avait pas le droit de me marier», glisse la jeune fille de 15 ans.

La formation commence. Dans un coin sombre, une femme plus âgée regarde la scène à distance. «S'il y avait eu un cours comme ça à mon époque, ma vie aurait sûrement été différente», soupire Manobika derrière son voile. Aujourd'hui pourtant, la trentenaire n'est pas mélancolique, elle est fière. Deux de ses filles suivent cette formation. De quoi espérer, pour elles, un avenir meilleur, ou du moins différent du sien. La jeune mère, elle, a été contrainte de se marier alors qu'elle n'avait que 12 ans, ce qui l'a éloignée pour toujours des bancs de l'école.

Le destin de Manobika est loin d'être un cas isolé dans le pays: le Bangladesh a la prévalence la plus élevée de mariages d'enfants en Asie du Sud et la deuxième la plus élevée au monde (après l'Inde) selon l'Unicef. Un véritable fléau, qui met à mal les efforts du gouvernement pour favoriser l'éducation des filles.

Car à la suite de ces mariages forcés, c'est avant tout la scolarité, la possibilité d'avoir une quelconque mainmise sur leur vie, qui s'arrête net pour les jeunes filles. À travers son programme «The right to be a girl», la Welfare Association for Development Alternative (WADA), une ONG bangladaise gérée par des femmes, pour les femmes, essaie de s'attaquer à la racine du problème.

Un paysage marécageux du district de Bagerhat. Le Bangladesh, peuplé de 168 millions d'habitants, serait le pays le plus vulnérable au changement climatique. | Robin Tutenges

Un défi climatique et humain

Le district de Bagerhat, dans le sud-est du Bangladesh, est le symbole de ce phénomène qui gangrène encore le pays. Ici, 62% des filles ont été mariées avant leurs 18 ans en 2017 et 28,5% avant leurs 15 ans, selon l'ONG locale. C'est plus que les déjà considérables moyennes nationales, qui s'élèvent respectivement à 51% et 22% d'après l'ONG Girls not brides. Un chiffre qui s'explique notamment par les habitudes culturelles locales, mais aussi, et surtout, par la situation économique de cette région particulièrement pauvre, constamment touchée par les désastres environnementaux.

En raison de sa situation géographique, le district est régulièrement frappé par les cyclones et les crues soudaines, qui inondent d'eau salée les terres agricoles. «À cause de ces phénomènes, la situation économique des communautés est très précaire dans la région. Les parents voient leur fille comme un poids, une bouche à nourrir en trop. Ils essaient de la marier le plus vite possible pour réduire les dépenses de la famille», explique Nilufa Akter Eaty, la fondatrice et présidente de la WADA.

La WADA a été créée dans le district après le passage dévastateur de deux super-cyclones, en 2007 puis en 2009. «J'ai vu comment les femmes, et plus particulièrement les filles, ont été affectées par les périodes de désastres. Elles sont bien plus vulnérables et exposées à de multiples violences sexuelles et de genre», ajoute la présidente. «Parfois, les parents se résolvent même à marier leurs filles pour les “protéger” de ces violences sexuelles et des trafics.»

Un lien notamment étudié par l'Unicef, qui a montré dans un rapport la corrélation entre défis climatiques et augmentation des mariages d'enfants. Avec dix-huit autres jeunes femmes, Nilufa Akter Eaty, aujourd'hui âgée de seulement 28 ans, a donc décidé, en 2011, de lancer son organisation féministe, qui a pour objectif de lutter contre toutes les violences faites aux femmes et de les protéger, avec un fer de lance: stopper le mariage des filles et promouvoir leur éducation.

La WADA a mis en place depuis 2011 plusieurs programmes, avec le soutien financier d'organisations internationales, pour les filles mais aussi pour les femmes, comme ici, lors d'une formation pour devenir autonome. Au centre, Nilufa, fondatrice de l'association, dirige le cours. | Robin Tutenges

«Quand une fille est mariée, elle doit s'occuper des tâches ménagères de son nouveau foyer. La famille veut aussi des enfants, et la fille doit donc se focaliser sur ses nouvelles obligations, ce qui la pousse à arrêter l'école», explique Samir Ranjan Nath, chef de programme au BRAC Institute of Educational Development, qui voit dans la pauvreté et le mariage des enfants les deux principales raisons d'abandon scolaire chez les filles dans le pays.

Outre leurs nouvelles responsabilités, ce sont aussi les normes sociales de la communauté qui forcent les filles à quitter l'école une fois mariées: aucun mari ni belle-famille ne les laisse plus retrouver les chemins de l'éducation. C'est donc autant un facteur culturel qu'économique qui pousse les filles dans les abysses du mariage précoce. Une situation particulièrement vraie au sein des communautés pauvres et marginalisées, souligne l'expert.

C'est justement pour les femmes de trente-deux villages du district de Bagherat que WADA a lancé deux programmes (soutenus par l'ONG espagnole Mundo Cooperante), qui s'attaquent directement à ces facteurs: l'un cherche à sensibiliser les communautés sur les dangers d'une telle pratique, en informant les jeunes filles de leurs droits et de leur potentiel; l'autre fournit à ces dernières la capacité de lancer une petite entreprise, pour financer leur éducation et participer aux dépenses du foyer. Une approche qui donne des résultats particulièrement encourageants.

De jeunes filles issues d'une communauté chrétienne marginalisée participent au programme «The right to be a girl», dispensé par la WADA dans leur village. | Robin Tutenges

«J'ai compris que ce n'était pas le moment pour moi de me marier»

Suraya, sac à dos sur les épaules, se faufile dans les rues escarpées du village de Mirzapur, avant de s'engouffrer dans une petite baraque en tôle. Voir une fille d'un peu plus de 20 ans revenir de l'école était il y a peu une anomalie dans cette communauté marginalisée du district de Bagerhat. «Toutes mes amies entre la primaire et la high school [jusqu'à 15 ans, ndlr] ont été mariées et ont dû arrêter l'école, sauf moi et une autre fille.»

Le destin de Suraya, qui termine sa deuxième année d'études universitaires, aurait pu être différent. Fille cadette de parents pauvres, un père livreur et une mère femme au foyer, elle a vu sa vie basculer à 15 ans. En rentrant de cours, la jeune fille apprend que son père, poussé par la nécessité d'alléger les finances du foyer, lui cherche un mari. «Quand mes parents m'ont dit que j'allais devoir arrêter l'école pour me marier, je suis devenue agitée, j'étais déprimée.» Sans solution, la jeune fille se résigne petit à petit à son sort. Le même que celui de toutes les autres filles du village avant elle.

Au même moment, une drôle d'intervention, «The right to be a girl», se met en place dans la communauté: la WADA commence à former un groupe d'une centaine de filles et, plusieurs fois par mois, des femmes membres de l'organisation viennent leur dispenser des cours. On leur enseigne des compétences de vie (apprendre à avoir une pensée critique, à prendre des décisions, la conscience de soi, etc.), de leadership, et, surtout, une sensibilisation sur les effets du mariage des enfants, ainsi que l'apprentissage de leurs droits, et de la loi qui les protège légalement de cette pratique.

L'objectif: donner à ces filles des outils pour se défendre, comme le numéro gouvernemental pour prévenir les autorités d'un mariage d'enfant, mais aussi la capacité de hausser la voix, de trouver assez de confiance en elles pour réclamer leurs droits. Lorsque Suraya intègre le groupe, elle découvre, entre autres, qu'il est interdit de la marier avant ses 18 ans.

Suraya (à droite) et sa mère (à gauche) devant leur maison. | Robin Tutenges

«Grâce à ce groupe, j'ai compris que ce n'était pas le bon moment pour moi de me marier, et j'ai eu assez de confiance pour le réclamer», se souvient-elle. Convaincre ses parents restait un défi. Informés de la situation par la jeune fille, les représentants de WADA sont venus la soutenir: ils les ont rencontrés, et ont inlassablement essayé de les convaincre de ne pas marier leur fille. Un combat contre des centaines d'années d'une pratique ancrée dans la communauté.

«Une chose très importante est de faire naître des rêves chez les gens. Quand les gens rêvent, quand ils imaginent cette chose positive qui peut leur arriver, alors ils changent leurs comportements, leurs croyances, leurs habitudes», a remarqué Nilufa Akter Eaty, la fondatrice de WADA. «On leur dit: “Si vous donnez à votre fille l'opportunité de continuer ses études, un jour, elle sera une source d'argent pour votre famille.” On s'appuie sur des exemples, comme notre Première ministre, ou moi-même: je suis une femme et je dirige une organisation. Toutes nos représentantes sont des femmes et participent aux revenus de leur famille.»

Finalement, les parents de Suraya se sont laissés convaincre. «Quand la WADA nous a expliqué les conséquences du mariage d'enfants, on y a réfléchi longtemps. On ne savait pas si c'était vrai ou faux, se rappelle la mère de l'adolescente. Et puis, on s'est dit qu'ils voulaient le bien de notre fille. On l'a vue évoluer positivement petit à petit et on a compris ce que cela pouvait nous apporter, donc on s'est dit que c'était la bonne décision.»

Si Suraya retourne alors rapidement sur les bancs de l'école, un autre problème pointe le bout de son nez: financièrement, avec ce mariage avorté, la famille ne s'en sort toujours pas. La deuxième phase du projet est alors essentielle.

Suraya utilise la machine à coudre fournie par la WADA pour confectionner des vêtements, dans la chambre qu'elle partage avec ses parents. | Robin Tutenges

Moins de mariages et moins d'abandons scolaires

En parallèle, la WADA lance un programme de formation aux activités rémunératrices auprès de ses bénéficiaires. L'objectif: les former à de petits boulots qu'elles peuvent faire chez elles après les cours, de la couture aux soins de beauté. Après deux mois, les filles reçoivent gratuitement le matériel nécessaire pour lancer leur activité. Une machine à coudre, dans le cas de Suraya.

«J'ai appris à faire des habits, ce que je ne savais pas faire avant. J'ai lancé mon petit business depuis chez moi. Sans mon travail, j'aurais dû arrêter l'école à cause des dépenses liées à la scolarité», ajoute-t-elle. La WADA s'occupe de faire le lien avec des revendeurs, qui viennent directement chercher les vêtements confectionnés par les jeunes chez elles.

«Si on veut travailler avec les locaux, on doit les inclure, prioriser leurs pensées, leurs souhaits, leurs besoins. Surtout si on veut changer les comportements.» Nilufa Akter Eaty, fondatrice de la WADA

À raison d'une heure de couture par jour, Suraya gagne ainsi 2.000 takas par mois, soit environ 16 euros –à titre de comparaison, le salaire mensuel minimum dans le pays s'élève à 8.000 takas. Une somme suffisante pour payer les fournitures scolaires, mais aussi participer aux charges de la famille, changeant ainsi le regard du village envers les filles, qui ne sont plus perçues comme des poids dont il faut se délester au plus vite. Elles deviennent des exemples pour toute une communauté, et cela va aussi changer la vie de celles qui n'ont pas suivi ces cours.

Au total, comme Suraya, près de 3.000 filles du district de Bagherat ont bénéficié de sessions de formation dans le cadre de ce programme lancé en 2017. Résultat, dans les vingt-trois villages où il est arrivé à terme (neuf autres le suivent encore), aucune bénéficiaire directe n'a été mariée avant l'âge légal et toutes continuent d'aller à l'école, notamment grâce à leur nouvelle activité rémunératrice.

Mais le phénomène le plus marquant est peut-être l'influence de ces programmes sur les filles n'ayant pas suivi ces cours: alors que le taux de mariage précoce dans les communautés visées s'élevait à 62% en mai 2018, il est passé à 34% en avril 2019, puis à 21% en août 2020, avant de dégringoler à 9% en mars 2022, selon un rapport d'activité de l'organisation.

En comparaison, les autres villages du district où le programme n'a pas été implanté ont vu ce taux passer de 61% à 68%, notamment en raison de la pandémie de Covid-19, qui a fait exploser les mariages d'enfants dans les zones pauvres du Bangladesh. Le taux d'abandon scolaire des filles, quant à lui, est passé de 75% à 10% dans les villages où l'association a dispensé ses cours, précise Nilufa Akter Eaty.

Des élèves passent un examen dans l'école de Sundhorhona, dans le district de Bagherat, au Bangladesh. | Robin Tutenges

Pour la WADA, ses succès passent avant tout par une bonne entente avec les autorités locales, ce qui leur permet de toucher, dans un second temps, les personnalités influentes d'une communauté, qui viendront légitimer et perdurer leur action auprès des familles.

«C'est une organisation locale, pour les locaux. Si on veut travailler avec les locaux, on doit les inclure, on doit prioriser leurs pensées, leurs souhaits, leurs besoins. Surtout si on veut changer les comportements», ajoute Nilufa Akter Eaty. Représentants élus, enseignants, chefs religieux, avocats: tous sont impliqués au sein de divers comités mis en place par l'organisation. Les parents, eux, peuvent faire remonter leurs réclamations auprès d'un comité.

Un phénomène encore de (trop) grande ampleur

Malgré des succès certains, le chemin vers la fin du mariage des filles et l'égalité d'accès à l'éducation dans les zones pauvres du Bangladesh est encore long. Si convaincre les parents, les communautés, et changer les mentalités reste l'un des principaux défis quotidiens de la WADA, c'est surtout l'ampleur de ce phénomène largement répandu qui est un véritable défi, affirme Nilufa Akter Eaty. Rien qu'à Bagherat, le travail de l'organisation, bien qu'essentiel, ne couvre qu'une infime partie du district.

L'ONG ne touche en effet que 32 villages, sur près de 1.031. «Il y a tellement de zones qui sont concernées...», regrette la fondatrice de l'association. Et des dizaines de milliers de filles. Un travail titanesque pour les quarante-sept membres de l'ONG, qui ne peuvent déployer leur action partout en même temps faute de moyens humains, financiers et logistiques.

Il suffit de se rendre dans l'une des écoles publiques du district pour réaliser l'étendue du problème. Les mariages continuent chaque mois de dépouiller de ses filles l'établissement de Sundhorhona, à cheval entre plusieurs communautés différentes. Entre janvier et juin 2023, cinq filles ont étés mariées avant l'âge de 15 ans, dont une quinze jours seulement avant de passer son examen final, auquel elle n'a pu assister, déplore le chef d'établissement.

Ici, moins de 10% des élèves féminines ont été directement concernées et influencées par les programmes de WADA, estime ce dernier. Suffisamment pour obtenir, au milieu du déluge de noces, quelques victoires: le mariage d'une jeune écolière a récemment été évité grâce à son intervention et celle d'un comité local créé par la WADA; après avoir suivi le programme de l'organisation, des filles sont arrivées par elles-mêmes à empêcher le mariage de camarades de leur école ou communauté. Un espoir sur lequel compte particulièrement Nilufa Akter Eaty.

Nilufa Akter Eaty (à gauche), la fondatrice de la WADA, parle à l'une des employées de l'ONG dans les locaux de l'organisation. | Robin Tutenges

«On éduque nos filles pour qu'elles deviennent des actrices du changement. Demain, ce sont elles qui influenceront leur communauté, lutteront contre les mariages d'enfant, les violences contre les femmes et feront la promotion de l'éducation des filles», lance Nilufa Akter Eaty, qui voit là une caractéristique essentielle de la durabilité du projet.

Un point confirmé par Samir Ranjan Nath, chef de programme à la BRAC Institute of Educational Development. «Donner l'opportunité à une fille d'être éduquée, c'est lui permettre de comprendre qui elle est et, surtout, comment elle peut avoir un impact sur son futur, sa famille, ses enfants, la société, la nation.»

Petit à petit, c'est un véritable réseau d'adolescentes, de femmes, qui se crée grâce à la WADA dans le district de Bagerhat. Les unes inspirent les autres. Prapty a récemment empêché le mariage d'une fille grâce à ce qu'elle qualifie d'une «nouvelle union des femmes». Suraya, qui donne désormais des conseils aux autres filles inspirées par son histoire, a aussi stoppé net celui d'une de ses amies. «J'ai failli être victime du mariage d'enfants, donc je sais ce qui passe par la tête d'une fille qui est sur le point de se marier», explique-t-elle.

Ce point est fondamental pour Nilufa Akter Eaty. «Il y a tellement d'organisations, mais aucune n'est féministe, note la fondatrice de WADA. Pourtant, seules les femmes peuvent comprendre ce dont ont besoin les femmes.» Nilufa Akter Eaty sait de quoi elle parle: à 16 ans, elle a elle-même été victime du mariage forcé. Miraculeusement, grâce à son caractère, elle a malgré tout réussi à poursuivre son instruction. Jusqu'à devenir, aujourd'hui, une source d'inspiration pour des milliers de filles.