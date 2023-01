La vieillesse est un voyage

À ses 70 ans, Marna Clarke a eu l'impression d'apercevoir la fin de sa vie «au loin». «Pourtant, je ne me sentais pas vieille. Est-ce que j'avais l'air vieille? Un simple coup d'œil dans le miroir ne me suffisait pas, j'avais besoin de me photographier de la tête aux pieds», confie-t-elle. Mené pendant plus de dix ans, son travail Time As We Know It met à nu son couple avec Igor et raconte leur temps à vieillir ensemble. «Était-ce une illusion de penser que je pourrais arrêter la progression de l'âge? Je suis sûre d'avoir retardé le déclin, au moins un peu, mais le vieillissement finit tout de même irrémédiablement par peser.»