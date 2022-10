Des objets sont incendiés dans les rues de Téhéran, en Iran, samedi 8 octobre 2022. Depuis mi-septembre et la mort de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans interpellée par la police des mœurs, accusée d'avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique prévoyant notamment le port du voile pour les femmes, des hommes et des femmes manifestent dans le pays. Ce mouvement de contestation, le plus important depuis 2019, a fait des dizaines de morts, essentiellement parmi les manifestants mais aussi du côté des forces de sécurité, et plus d'un millier de personnes ont été arrêtées.