Une personne marche à l'intérieur de la Grotte de glace de la Mer de glace, à Chamonix-Mont-Blanc, dans les Alpes françaises, le 11 juillet. La Mer de glace, le plus grand glacier des Alpes, sur le versant septentrional du massif du mont Blanc, fond à un rythme effréné sous l'effet de l'augmentation de la température liée au changement climatique. Elle perd plusieurs dizaines de mètres de longueur et d'épaisseur par an, et le phénomène s'aggrave année après année.