Une semaine après l'investiture de Lula, le 1er janvier 2023, des centaines de partisans de l'ex-président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro ont envahi le Congrès national à Brasilia, le dimanche 8 janvier 2023. L'assaut n'est pas sans rappeler celui du Capitole des États-Unis, qui avait eu lieu à Washington D.C le 6 janvier 2021, et impliquait des émeutiers pro-Trump ne reconnaissant pas la défaite électorale de leur candidat. Les bolsonaristes ont convergé vers la place des Trois Pouvoirs et, après avoir débordé les barrages de police, ont pénétré dans le Congrès, le palais présidentiel du Planalto et le Tribunal suprême fédéral pour les mettre à sac et protester contre l'élection de Lula, qui avait remporté la présidentielle en octobre dernier avec 50,90% des voix.