Une femme marche à travers les débris d'un bâtiment qui a été incendié et vandalisé par des foules dans le village de Khumujamba, à la périphérie de Churachandpur, le 9 mai. Le petit État de Manipur au nord-est du pays, à la frontière birmane, qui compte 3,5 millions d'habitants est en proie, depuis le 3 mai, à des affrontements interethniques meurtriers. Selon le gouvernement local, 1.700 maisons ont été incendiées ainsi que des temples, des églises et des véhicules, soixante personnes ont péri et plus de 35.000 auraient été déplacées et accueillies dans des camps de secours. Des milliers de soldats ont été déployés et un couvre-feu a été décrété.