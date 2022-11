Des migrants sont assis à bord du navire de sauvetage Ocean Viking, jeudi 10 novembre 2022, dans la mer Tyrrhénienne, dans les eaux internationales. La France a déclaré qu'elle autoriserait le navire de sauvetage transportant 234 migrants, dont 57 enfants et une vingtaine de malades, à accoster dans le port de Toulon et à débarquer ses passagers. Mercredi 9 novembre, la tension avait grimpé d'un cran entre la France et l'Italie, dirigée par la Première ministre d'extrême droite Giorgia Meloni, à propos de l'Ocean Viking, Paris dénonçant le refus «inacceptable» de Rome de laisser le bateau accoster.