Des maisons et des bâtiments ont été détruits par des feux de forêt à Lahaina, dans l'ouest de l'île de Maui, à Hawaï, jeudi 10 août 2023. Les incendies qui ont dévasté l'archipel et réduit la ville de Lahaina en cendres ont fait au moins 55 morts, selon un décompte datant du vendredi 11 août au matin, et plus de 11.000 personnes ont dû être évacuées. Ce jeudi, les incendies étaient officiellement maîtrisés et l'alerte aux vents violents levée, mais des feux sporadiques persistaient. Le président des États-Unis, Joe Biden, a décrété l'état de catastrophe naturelle, ce qui doit permettre de débloquer d'importantes aides fédérales pour l'archipel.