Des soignants se saluent pour fêter le Nouvel An au service des urgences du Centre hospitalier Avranches-Granville, à Avranches, dans le nord-ouest de la France, le 31 décembre. Alors que la situation sanitaire reste tendue sur les fronts de la grippe et du Covid-19, avec l'irruption de nouveaux variants, les foyers de contestation chez les médecins et autres professionnels se multiplient et se durcissent. Pour la première fois depuis qu'il a accédé à l'Élysée en 2017, Emmanuel Macron a consacré spécifiquement une cérémonie de vœux aux acteurs de la santé, hospitaliers et libéraux, le vendredi 6 janvier.