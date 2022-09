Quelque 230 bateaux passent devant la cathédrale Notre-Dame de Paris située sur l'île de la Cité, à l'occasion de la 37e édition de la «Traversée de Paris et des Hauts-de-Seine», à Paris, le 4 septembre. Plus de 1.000 passionnés d'aviron, répartis dans des bateaux de quatre ou cinq places, se sont retrouvés sur la Seine pour cette randonnée de 28 kilomètres au fil de l'eau. Des avironneurs de tout âge et représentant plus de dix nationalités ont pu admirer certains des monuments historiques les plus emblématiques de la capitale, comme le Grand Palais, l'Assemblée nationale ou le musée du Louvre.