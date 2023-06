Un Soudanais blessé est allongé sur un lit dans la plus grande ville du pays, Omdourman, en face de la capitale Khartoum, mardi 6 juin 2023. Le conflit au Soudan, déclenché le 15 avril 2023, a déjà coûté la vie à au moins 1.800 personnes et fait plus d'un million et demi de déplacés et de réfugiés. Dans la région du Darfour (ouest du Soudan), la situation est encore plus grave qu'à Kharthoum, et elle risque d'empirer avec l'approche de la saison des pluies, synonyme de recrudescence du paludisme, d'insécurité alimentaire et de malnutrition infantile.