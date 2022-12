L'ancien président français Nicolas Sarkozy fait un check à un gendarme alors qu'il arrive au palais de justice de Paris, pour son jugement en appel dans «l'affaire des écoutes», le 8 décembre. L'ancien chef de l'État avait été condamné en première instance, avec Thierry Herzog et Gilbert Azibert, pour «corruption active et passive», «trafic d'influence», «violation et recel de violation du secret professionnel». Nicolas Sarkozy est soupçonné de s'être engagé, en 2014 et par le biais de Maître Herzog, à soutenir la candidature de Gilbert Azibert à un poste prestigieux à Monaco, en contrepartie d'interventions concernant une affaire alors examinée par la Cour de cassation. En première instance, le 1er mars 2021, les trois prévenus avaient été condamnés à trois ans de prison, dont un an ferme.