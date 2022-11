L'ancien Premier ministre israélien et chef du parti Likoud Benyamin Netanyahou s'adresse à ses partisans aux côtés de sa femme Sara, au siège de la campagne, à Jérusalem, mercredi 2 novembre 2022, après la fin du vote pour les élections législatives. Avec ses alliés d'extrême droite, le chef du Likoud a remporté 64 des 120 sièges de la Knesset. En face, le bloc du Premier ministre sortant, le centriste Yaïr Lapid, a remporté 51 sièges. Ces élections législatives, les cinquièmes en trois ans et demi, se sont tenues dans un pays divisé politiquement, qui peine à faire naître des coalitions ou à les maintenir. En 2021, le Premier ministre sortant avait rallié une coalition hétéroclite (droite, gauche, centre et un parti arabe) pour mettre un terme au règne de Benyamin Netanyahou, le plus pérenne des chefs de gouvernement de l'histoire d'Israël, au pouvoir de 1996 à 1999 et de 2009 à 2021.