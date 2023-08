Des manifestants de Mothers Rise Up, un groupe de mères britanniques préoccupées par la crise climatique, brandissent des pancartes devant l'entrée du 10 Downing Street, résidence officielle du Premier ministre britannique Rishi Sunak, à Londres, jeudi 3 août 2023. Pour se distinguer des travaillistes, le conservateur a décidé de défendre les automobilistes et de soutenir de nouvelles licences pétrolières et gazières en mer du Nord. Le gouvernement s'est ainsi engagé, lundi 31 juillet, à accorder au moins cent nouvelles licences. «Maintenant plus que jamais, il est vital que nous renforcions notre sécurité énergétique et capitalisions sur cette indépendance pour procurer de l'énergie plus abordable et propre aux foyers et entreprises britanniques», s'est défendu Rishi Sunak.