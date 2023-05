Une semaine dans le monde en 7 photos, du 29 avril au 5 mai 2023

L'acteur américain Jared Leto arrive pour le Met Gala 2023 au Metropolitan Museum of Art, à New York, lundi 1er mai. Il porte un costume de chat blanc pour rendre hommage à Choupette, la chatte birmane –et héritière– de Karl Lagerfeld. Le thème de la soirée était «Karl Lagerfeld: a line of beauty». Chaque année, cet événement mode, le plus attendu de l'année par les observateurs du secteur, amasse des fonds pour l'Institut du costume, et est l'occasion d'inaugurer, par la même occasion, son exposition annuelle. Le ticket d'entrée est fixé à 50.000 dollars (environ 45.400 euros), tandis que la réservation d'une table entière approche des 300.000 dollars.