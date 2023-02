Un kukeri, un danseur bulgare, s'apprête à exécuter une danse à l'occasion du Festival international des jeux de mascarade qui se tient à Pernik, près de Sofia (Bulgarie), le samedi 28 janvier 2023. Les participants revêtent pour l'occasion plusieurs costumes censés représenter différents personnages traditionnels, dont les danses ont pour but de chasser la maladie et les mauvais esprits, et de favoriser les prochaines récoltes.