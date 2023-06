Des éléphants jouent dans un foyer de transit leur étant dédié au sein du parc national d'Uda Walawe, au Sri Lanka, mardi 30 mai 2023. La fabrication et la vente de produits en plastique non biodégradable et à usage unique (couverts, gobelets, fleurs artificielles, etc.) sont interdites dans le pays à compter de ce mois de juin. Cette décision a été en partie motivée par la mort d'éléphants et de cerfs sauvages causée par des déchets plastiques. Ces pachydermes, considérés comme sacrés au Sri Lanka, sont protégés par la loi, mais les conflits entre les humains et les animaux près des réserves naturelles provoquent la mort d'environ 400 éléphants et de 50 personnes chaque année. La diminution des espaces forestiers au profit du développement urbain pousse les animaux sauvages en quête de nourriture, dont les éléphants, à pénétrer dans les villages.