Une semaine dans le monde en 7 photos, du 26 novembre au 2 décembre 2022

Un pélican soupçonné d'être atteint de la grippe aviaire H5N1 sur une plage de Lima (Pérou), le 1er décembre. Près de 14.000 oiseaux de mer ont été retrouvés morts de cette forme de grippe dans le pays, a indiqué mardi le Service national des forêts et de la faune (Serfor). Sur ce nombre, quelque 10.257 pélicans ont été recensés. Cette maladie incurable et sans traitement pourrait atteindre l'Amérique centrale et du Sud en raison de la migration saisonnière des oiseaux. Elle entraîne une importante mortalité parmi les oiseaux sauvages et domestiques tels que les canards, les poules, les poulets et les dindes.