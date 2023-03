Un homme palestinien se tient au milieu de carcasses de voitures carbonisées, devant une maison ravagée par les flammes, à Huwara, le lundi 27 février 2023. La veille, une centaine de colons israéliens ont mené une expédition punitive dans cette petite ville de Cisjordanie occupée, réagissant au meurtre de deux Israéliens survenu plus tôt le jour même: ils s'en sont pris aux habitants palestiniens et ont incendié de nombreux commerces, habitations et véhicules, sans que l'armée israélienne n'intervienne. Un habitant du village voisin de Zaatara a été tué par balle, et une centaine d'habitants de Huwara ont dû recevoir des soins, notamment en raison de l'inhalation de gaz lacrymogènes et de fumées.