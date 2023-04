Une semaine dans le monde en 7 photos, du 25 au 31 mars 2023

Les grenades lacrymogènes ont fusé ce samedi 25 mars 2023 à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres: alors qu'une manifestation avait été organisée par les collectifs Bassines non merci et Les Soulèvements de la Terre, et le syndicat Confédération paysanne, afin de protester contre la construction d'une nouvelle mégabassine destinée à l'irrigation agricole, les affrontements entre protestataires et forces de l'ordre ont été particulièrement violents, faisant 200 blessés parmi les manifestants, et 47 du côté des forces de l'ordre.