Une semaine dans le monde en 7 photos, du 24 au 30 septembre 2022

Dans le camp de réfugiés de Nahr el-Bared, au nord du Liban, un homme pleure sur le cercueil d'un proche disparu, le samedi 24 septembre. La veille, les autorités syriennes avaient signalé le naufrage d'une embarcation transportant des personnes migrantes au large de Tartous, et commençaient à repêcher les corps, en cherchant les survivants. Parti de Tripoli, le bateau comptait à son bord au moins 150 personnes, principalement des Libanais, des Syriens et des Palestiniens. Seulement vingt survivants ont pu être secourus jusqu'à présent. Depuis que le Liban a sombré dans une crise économique sans précédent, les candidats à l'exil sont de plus en plus nombreux, et les naufrages se multiplient. Ce dernier est l'un des plus meurtriers survenus en Méditerranée orientale.