La neige recouvre la ville de Buffalo, dans l'État de New York (États-Unis), le 25 décembre. Plus de soixante personnes sont mortes, dont près de la moitié à Buffalo, où le blizzard a été plus intense que celui qui s'était abattu sur la ville en 1977. Les bourrasques ont atteint 120 km/h et les températures ressenties jusqu'à -48°C. L'aéroport international a été recouvert par 1,2 mètre de neige en une journée et demie, trois fois plus qu'en 1977. Presque 1,5 million de foyers ont été privés d'électricité, des milliers de vols annulés et des autoroutes fermées. Plusieurs États ont déclaré l'état d'urgence, comme celui de New York, l'Oklahoma, le Kentucky, la Géorgie et la Caroline du Nord.