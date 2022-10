Le président chinois Xi Jinping (à droite) siège aux côtés du Premier ministre Li Keqiang (à gauche) alors que l'ancien président Hu Jintao (au centre) est assisté pour quitter la cérémonie de clôture du XXe congrès du Parti communiste chinois (PCC) au Grand Palais du Peuple, à Pékin, le 22 octobre. Xi Jinping qui, comme ses prédécesseurs, cumule les fonctions de président de la République, de secrétaire général du PCC et de président de la commission militaire centrale, avait fait modifier la Constitution en 2018 pour pouvoir exercer plus de deux mandats présidentiels et donc rester au pouvoir aussi longtemps qu'il le souhaite. Il vient désormais d'obtenir les plein pouvoirs.