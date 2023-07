Un homme saisit des bulletins dans un bureau de vote de Madrid, lors des élections générales espagnoles, dimanche 23 juillet 2023. Contre tout pronostic, le Parti socialiste du Premier ministre sortant Pedro Sánchez (Parti socialiste ouvrier espagnol), est arrivé en tête en Catalogne et au Pays basque lors de ces élections anticipées. Cependant aucune majorité ne s'est dégagée, et le clivage entre la gauche et la droite s'est renforcé. Tout repose désormais sur Carles Puigdemont, l'ancien président catalan, réfugié en Belgique depuis la tentative de sécession d'octobre 2017. Si il accepte de s'abstenir lors du vote d'investiture, la coalition progressiste l'emportera et Pedro Sánchez sera reconduit au pouvoir. En cas de refus, le plus probable est que de nouvelles élections se tiennent en décembre.