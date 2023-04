Une semaine dans le monde en 7 photos, du 22 au 28 avril 2023

Au Brésil, des indigènes participant au camp autochtone Terra Livre («Camp de la terre libre»), dont l'objectif est de promouvoir leur culture et de sensibiliser aux droits des autochtones et aux enjeux fonciers qui les concernent, se sont retrouvés pour manifester devant le bâtiment du Congrès, à Brasilia, le lundi 24 avril 2023. L'édition de 2023, qui s'est déroulée du 24 au 28 avril, a rassemblé plus de 8.000 personnes, sous le mot d'ordre «L'avenir des indigènes, c'est aujourd'hui. Sans démarcation, il n'y a pas de démocratie.»