Un dragon long de 238 mètres se dandine devant le temple A-Ma, à Macao (Chine), manié par des danseurs, qui célèbrent ainsi le premier jour du Nouvel An lunaire chinois. Depuis le dimanche 22 janvier a débuté l'année du lapin. Aux États-Unis, les célébrations ont pris un tour beaucoup plus sombre, avec la tuerie survenue dans un dancing de Monterey Park, en Californie, lors de laquelle onze personnes ont été abattues par un homme de 72 ans, Huu Can Tran.