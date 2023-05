Des habitants pompent de l'eau dans un camion-citerne municipal, à New Delhi (Inde), lundi 22 mai. L'accès à l'eau potable est un défi majeur dans le pays le plus peuplé du monde, où un habitant sur six n'y a pas accès. Environ deux millions d'Indiens, principalement des enfants, meurent chaque année de maladies causées par les eaux polluées.