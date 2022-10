L'une des catastrophes les plus meurtrières de l'histoire du football a frappé l'Indonésie, le 2 octobre dernier. Ce jour-là, des milliers de fans ont envahi le terrain du stade de Kanjuruhan dans la ville de Malang, à l'est de l'île de Java, provoquant un mouvement de foule et des violences au milieu des gaz lacrymogènes lancés par les policiers indonésiens. Ici, une femme pleure les quelque 125 victimes du drame.