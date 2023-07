Des gens se tiennent près des décombres et des débris d'un véhicule détruit devant une mosquée dans la ville de Jénine, en Cisjordanie occupée, le mercredi 5 juillet. L'armée israélienne a déclaré la fin d'une opération militaire de deux jours au cours de laquelle un millier de soldats ont occupé les lieux, faisant 12 morts et 118 blessés palestiniens. L'eau et l'électricité sont depuis coupées un peu partout. Il s'agit du plus important raid israélien depuis plus de vingt ans.