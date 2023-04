Une semaine dans le monde en 7 photos, du 1er au 7 avril 2023

C'est la saison des festivals et des processions religieuses. À Chennai, l'un des sanctuaires d'Inde les plus célèbres dédiés au dieu Shiva, des fidèles hindous participent au festival de chars du temple de Kapalishvarar, le lundi 3 avril 2023. Au cours de la procession, les fidèles soufflent dans des conques en l'honneur du couple de Shiva et Parvati.