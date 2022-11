Une supportrice iranienne attend le début du match de football du groupe B de la Coupe du monde 2022, au Qatar, entre l'Angleterre et l'Iran, au stade international Khalifa de Doha, le 21 novembre. Juste avant le match, les joueurs iraniens sont restés impassibles et ont refusé de chanter leur hymne en soutien aux victimes des manifestations durement réprimées par le régime. Le même jour, l'Allemagne et six autres sélections européennes (Angleterre, Belgique, Danemark, Pays-Bas, Pays de Galles et Suisse) ont annoncé qu'elles renonçaient à faire porter à leur capitaine le brassard orné d'un cœur arc-en-ciel, symbole de la lutte contre toutes les discriminations car la FIFA les a menacées de sanctions sportives. Deux jours plus tard, mercredi, l'équipe d'Allemagne a mimé son bâillonnement lors de la photo d'avant-match pour son entrée en lice dans le Mondial contre le Japon.