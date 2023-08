Des bateaux se perdent dans la fumée provenant du feu de forêt de Bush Creek East, près du lac Shuswap, en Colombie-Britannique, le 20 août. Plus de 1.050 incendies ravagent actuellement le Canada d'est en ouest, dont plus de 230 dans les Territoires du Nord-Ouest. Cette année, près de 14 millions d'hectares de forêts –environ la superficie de la Grèce– ont déjà été avalés par des flammes qui dévorent la flore et délogent la faune sauvage, soit près du double du dernier record datant de 1989. Près de 168.000 personnes ont déjà dû être évacuées. Le Canada est confronté ces dernières années à des événements météorologiques extrêmes dont l'intensité et la fréquence sont accrues par le réchauffement climatique.