Un jeune Palestinien émerge d'un nuage de fumée noire, le jeudi 23 février 2023. À l'est du camp de réfugiés palestiniens de Jabalia, près de la frontière entre Israël et Gaza, de jeunes Palestiniens ont manifesté et brûlé des pneus pour protester contre l'occupation israélienne et les raids meurtriers menés par l'armée en Cisjordanie. La veille, onze Palestiniens, dont un adolescent de 16 ans, avaient été tués à Naplouse lors d'une incursion israélienne faisant plus de quatre-vingts blessés, ce qui en fait l'attaque la plus meurtrière en Cisjordanie depuis 2005.