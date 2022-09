Des techniciens de la police scientifique transportent un sac mortuaire sur le site d'une fosse commune, dans une forêt à la périphérie d'Izioum, dans l'est de l'Ukraine, dimanche 18 septembre. Après avoir repris la ville aux Russes, les autorités ukrainiennes ont découvert environ 450 tombes ​​​​​​et enchaîné les exhumations afin de déterminer les causes de ces morts. Les enquêtes sont encore en cours, mais certains des corps déterrés présentent des signes de torture et avaient notamment les mains liées dans le dos. Des exactions qui rappellent celles commises à Boutcha, dans la banlieue de Kiev, où des corps de civils exécutés avaient été découverts après le retrait des armées russes fin mars.