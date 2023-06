Une proche en deuil est réconfortée lors des funérailles de Florence Masika et Zakayo Masereka, à Mpondwe, une localité du sud-ouest de l'Ouganda frontalière de la République démocratique du Congo (RDC), le 18 juin. Florence et Zakayo ont été tués près de la frontière avec la RDC par des assaillants en fuite que les autorités croient appartenir aux Forces démocratiques alliées (ADF), une milice islamiste basée en RDC. La semaine dernière, au moins quarante et une personnes, principalement des étudiants, ont été assassinées à la nuit tombée à coups de machette et de hache. Cette attaque, la pire de ce type perpétrée dans le pays depuis des années, a été attribuée à cette même milice.