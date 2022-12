Antonio Martinez Rivas, 70 ans, répare une peluche de Simba, héros félin du Roi Lion, dans son atelier de l'hôpital du jouet, à Madrid, mardi 20 décembre 2022. Sa passion lui vient de son père, qui a ouvert une petite boutique d'artisanat et de fabrique des jouets en 1945 avant de se tourner vers la réparation, à cause de l'afflux massif de jouets en plastique dans les années 1950 et 1960. Ce sera l'un de ses derniers sauvetages de peluches: l'hôpital du jouet est sur le point de fermer ses portes. Le métier d'Antonio Martinez Rivas est pourtant bien utile. On estime qu'en France, par exemple, deux jouets sur trois ne sont plus utilisés dans les huit mois suivant leur achat. En 2017, les jouets ont représenté un marché «d’environ 3,4 millions d’euros», selon l’agence de la transition écologique. Quelque soixante millions de jouets sont achetés au moment de Noël et quarante millions sont jetés chaque année (100.000 tonnes).