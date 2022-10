Des bateaux sont amarrés dans une marina de Shasta Lake à Lakehead, en Californie, le 16 octobre. Il s'agit du plus grand et plus important réservoir de Californie. Il fournit suffisamment d'eau pour six millions de personnes. En raison d'une sécheresse persistante, la plus grave jamais enregistrée dans l'ouest des États-Unis, il n'est rempli qu'à 32% de sa capacité.