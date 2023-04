Une semaine dans le monde en 7 photos, du 15 au 21 avril 2023

À Singapour, les buildings se dressent à perte de vue, mais il est possible de trouver un peu de verdure en poussant jusqu'à la réserve naturelle de Mandai. Vendredi 21 avril 2023, quelques semaines avant l'ouverture d'une nouvelle volière baptisée Le Paradis des oiseaux, prévue pour le 8 mai prochain, on peut voir trois superbes aras rouges, dits «aras Macao», et leurs voisins loris en train de picorer des fruits et des légumes dans les vasques et les arbres.