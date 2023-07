Les membres et sympathisants du Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists, syndicat qui représente plus de 160.000 professionnels du grand et petit écran, marchent à New York dans le cadre de leur grève, mercredi 19 juillet 2023. Les acteurs rejoignent ainsi les scénaristes qui ont arrêté le travail début mai, réclamant une revalorisation de leur rémunération, en berne à l'heure du streaming et du développement de l'intelligence artificielle. Les acteurs n'ont pas fait grève depuis 1980. La dernière des scénaristes, qui remonte à 2007-2008, avait quant à elle duré 101 jours et coûté plus de 2 milliards de dollars au secteur.