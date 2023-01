Une nouvelle semaine noire et sanglante en Ukraine. Le 14 janvier 2023, quarante-quatre civils sont morts dans un bombardement russe d'un immeuble à Dnipro. Ici, le 15 janvier, des habitants transportent leurs affaires de l'un des quelque soixante-douze appartements détruits lors de l'attaque. Trois jours plus tard, au moins 14 personnes, dont le ministre ukrainien de l'Intérieur et un enfant, ont été tuées dans le crash d'un hélicoptère près d'une école maternelle à Brovary, en banlieue de Kiev.