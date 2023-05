Des Afghanes assistent à un cours en plein air dans une école primaire de la province de Nangarhâr, dimanche 14 mai 2023. Depuis le retour des talibans au pouvoir en août 2021, les libertés des filles et des femmes sont systématiquement violées. D'abord privées d'éducation secondaire, les Afghanes ne peuvent plus non plus fréquenter l'université depuis décembre. De nombreux lieux publics comme les parcs, bains et salles de sport leur sont également interdits.