Des spectateurs applaudissent le décollage de la fusée géante de la mission Artemis au Kennedy Space Center de la NASA à Cap Canaveral, en Floride, le 16 novembre. Après plusieurs reports liés à des problèmes techniques et des conditions météo défavorables, l'agence spatiale a (enfin) fait décoller mercredi sa nouvelle fusée SLS. Cette première étape cruciale doit marquer la validation du lanceur et du module Orion dans lequel doivent voyager, en 2025 au plus tôt, des astronautes à destination de la Lune.