Une semaine dans le monde en 7 photos, du 12 au 18 août 2023

Des colonnes de fumée s'échappent d'un énorme incendie de forêt, près du village de Guimar, au nord-est de l'île de Tenerife, le 17 août. Cet énorme feu, le plus difficile à combattre des dernières décennies, fait rage sur un périmètre de plus de 30 kilomètres et a déjà ravagé plus de 3.200 hectares. Environ 7.600 personnes ont été évacuées. Selon les scientifiques, les phénomènes météorologiques extrêmes se sont intensifiés en raison du réchauffement de la planète. Les canicules risquent d'être plus fréquentes et plus intenses, et leur impact plus étendu.