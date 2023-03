Une semaine dans le monde en 7 photos, du 11 au 17 mars 2023

Alors que la Première ministre Élisabeth Borne s'apprêtait, jeudi 16 mars 2023, à faire passer en force la réforme des retraites, grâce au secours du 49.3, les députés de la coalition de gauche Nouvelle Union politique, écologique et sociale (Nupes) ont entonné La Marseillaise et brandi des pancartes «64 ans c'est non» et «démocratie» en signe de protestation, obligeant la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet (à gauche sur la photo, à droite en politique) à prononcer une suspension de séance de deux minutes.